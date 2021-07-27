МОСКВА, 27 июл — Dow Jones. Американские фондовые индексы в понедельник закрылись небольшим ростом, поднявшись до новых рекордов. Российский рынок акций вырос по основным индексам

Dow Jones Industrial Average вырос на 82,76 пункта, или 0,2%, до 35144,31. В пятницу индекс "голубых фишек" впервые в своей истории преодолел на закрытии рубеж в 35000 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 10,51 пункта, или 0,2%, до 4422,30. Nasdaq Composite прибавил 3,72 пункта, поднявшись до 14840,71. Все три индекса уже вторую сессию подряд ставят рекорды.

Усиление опасений по поводу дельта-штамма коронавируса и замедления экономического роста, вероятно, будет в ближайшие недели ограничивать подъем на американском фондовом рынке, считают инвесторы. На этой неделе фондовые управляющие также ожидают заявлений Федеральной резервной системы, включая прогноз по инфляции и любые подсказки насчет того, когда центральный банк может начать сокращать свою программу покупки облигаций.

"Экономическая активность в США, похоже, уже достигла своего пика, – говорит Альтаф Кассам, директор по инвестиционным стратегиям в State Street Global Advisors в Европе. – Мы остаемся на благополучной территории, где экономика все еще движется вперед, но не в полную силу".

Курс криптовалют в понедельник резко вырос. Биткоин подскочил примерно на 25% по сравнению с уровнем, зафиксированным в пятницу на закрытии торгов в США. Инвесторы отмечали ликвидацию коротких позиций и слухи о том, что на рынок цифровых валют может выйти Amazon. По данным CoinDesk, в ходе торгов цена биткоина поднималась до 40 539 долларов, самого высокого уровня с середины июня. Фьючерсы на нефть WTI закрылись снижением впервые за пять сессий

На мировых рынках настроения ухудшились после того, как Пекин вновь взял под прицел некоторые быстрорастущие биржевые компании, подогревая опасения инвесторов по поводу регуляторных рисков. Индекс Shanghai Composite к закрытию торгов упал на 2,3%, а гонконгский индекс Hang Seng — на 4,1%, что стало его самым большим однодневным падением более чем за год.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник снизилась с пятничных 1,286% до 1,276%.

Между тем доходность 10-летних казначейских ценных бумаг США, защищенных от инфляции (TIPS), упала до рекордно низкого уровня. Доходность TIPS, рассматриваемая как показатель реальной доходности, т.е. того, что инвесторы зарабатывают на облигациях после компенсации инфляции, по данным Tradeweb, в ходе торгов достигла —1,120%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com и Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Акции российских компаний закрыли торги в LSE преимущественно ростом