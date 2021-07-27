МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.58 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,73% — до 7,37 доллара, "Новатэка" — росла на 0,14%, до 209,9 доллара, "Лукойла" — опускалась на 0,81%, до 85,62 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,95% — до 7,52 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,18%, до 28,4 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,35% — до 33,83 доллара, "Северстали" — на 0,13%, до 23,69 доллара, НЛМК — повышались на 0,42%, до 33,64 доллара. Биржи Европы торгуются в минусе на фоне снижения рынков Азии

Бумаги ВТБ дешевели на 1,28% — до 1,23 доллара, Сбербанка — на 0,46%, до 16,32 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,71% — до 88,44 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,93% — до 8,02 доллара. Бумаги "Магнита" опускались на 0,62% — до 13,94 доллара, "Ленты" — росли на 0,4%, до 3,17 доллара.