МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Московская биржа со 2 августа расширяет на 31 акцию список торгуемых иностранных ценных бумаг, говорится в сообщении российской торговой площадки.

"2 августа 2021 года Московская биржа планирует допустить к торгам 31 иностранную акцию, среди которых акции Alcoa Corporation, Fox Corporation, The Hershey Company и другие. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 204", — говорится в сообщении.

Американская Alcoa — один из крупнейших в мире производителей алюминия. Fox Corporation — самый лояльный в свое время Дональду Трампу из всех американских кабельных телеканалов, который первым наряду с агентством Ассошиэйтед Пресс "присудил" Джо Байдену победу на выборах в штате Аризона, что вызвало глубокое негодование Трампа. Трамп раскритиковал Белый дом за политику по ОПЕК и "Северному потоку 2"

Также в списке — акции криптобиржи Coinbase, которые в апреле начали торговаться на бирже NASDAQ. Текущая капитализация компании составляет около 51 миллиарда долларов.

Акции крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Entertainment интересны тем, что оказались среди бумаг, чьи цены аномально взлетели, а потом резко упали. Это произошло, когда мелкие инвесторы — участники группы WallStreetBets на онлайн-платформе Reddit начали продвигать идею, объединившись, сыграть против крупных фондов на акциях, по которым те открыли гигантские короткие позиции.

В списке также акции NIO Inc. — китайского производителя электромобилей и участника гонок "Формула-Е" (для электрокаров). Компания известна резким взлетом цены акций — c 4 долларов на конец мая 2020 года до 67 долларов в январе 2021 года. Сейчас бумаги компании стоят около 43 долларов.

Наконец, в списке есть бумаги китайской онлайн-платформы по репетиторству для учащихся начальной и средней школы — TAL Education. Они рухнули в цене с 90 долларов в начале года до текущих 4 долларов на фоне ужесточения регулирования интернет-образования в Китае.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начались 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала (по американским бумагам — в долларах).

Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам, сообщает Мосбиржа.