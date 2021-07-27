МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Заморозки в Бразилии заставили инвесторов побеспокоиться по поводу снижения поставок кофе. В результате, цена фьючерсов на торгах нью-йоркской биржи ICE Futures поднялась выше двух долларов за фунт впервые с октября 2014 года, пишет Trading Economics.

Почему кофе тоже будет дорожать

По данным издания, Колумбия и Вьетнам также сталкиваются с задержками в портах.

Издание ссылается на фермера Аиртон Гонсалвеш, который признался, что не поверил предупреждению о гололеде. Сейчас он будет вынужден вырубить 80 тысяч погибших от мороза кофейных деревьев.