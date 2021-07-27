ВАШИНГТОН, 27 июл — ПРАЙМ. Биржи США упали по итогам вторника, высокотехнологичный индекс NASDAQ потерял сразу 180 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA снизился на 0,24%, до 35059,58 пункта, индекс общего рынка S&P 500 понизился на 0,47%, до 4401,63 пункта, а NASDAQ обвалился на 1,21%, до 14660,58 пункта.

Акции снижаются на ожидании корпоративной отчетности и решения ФРС по учетной ставке, при этом трейдеры учитывают также ухудшение ситуации с коронавирусом. Во вторник медицинский регулятор CDC рекомендовал вакцинированным американцам носить маску в помещении в регионах, где растет заболеваемость коронавирусом.