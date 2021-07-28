МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды ростом на фоне сильных финансовых результатов компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,29% — до 7016,63 пункта, французский CAC 40 — на 1,19%, до 6609,31 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 15570,36 пункта.

Европейские фондовые биржи завершили торги среды ростом на фоне сильных финансовых результатов европейских компаний. Так, увеличение чистой прибыли продемонстрировали Deutsche Bank, Barclays, Pfizer. На этом фоне акции Barclays и Pfizer растут на 2% и 3,17% соответственно. При этом, бумаги Deutsche Bank дешевеют на 0,85%.

На этой неделе трейдеры также ожидают ряд важных макроэкономических статданных по еврозоне, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, что годовая инфляция в июле, по предварительной оценке, ускорилась до 2% с 1,9% месяцем ранее.

В то же время будут обнародованы данные по ВВП еврозоны. Эксперты ожидают, что ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, во втором квартале 2021 года увеличился на 1,5% в квартальном выражении и на 13,2% — в годовом.