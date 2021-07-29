МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга ростом на фоне сильных финансовых результатов европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85% — до 7076,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,37%, до 6633,77 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 15638,4 пункта.

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию в плюсе, инвесторы оценивают сильные финансовые отчеты компаний. Так, об увеличении чистой прибыли сообщили в четверг Royal Dutch Shell, TotalEnergies, а выручка Volkswagen Group достигла рекордного значения в 130 миллиардов евро.

Трейдеры обратили определенное внимание на статданные по Германии. Так, инфляция в стране в июле в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 3,8% с 2,3% в июне. В месячном выражении рост потребительских цен ускорился до 0,9% с 0,4% в июне. Аналитики ждали инфляцию в годовом выражении на уровне 3,3%, в месячном — 0,5%.

Ранее в четверг также были обнародованы данные по безработице в Германии, которая в июле снизилась до 5,7% с 5,9% в июне. Аналитики ожидали снижения уровня безработицы до 5,8%.