Фондовые индексы стран Западной Европы в пятницу закрылись снижением: сводный индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,4%, немецкий DAX снизился на 0,61%, французский CAC 40 потерял 0,32%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,65%.

Еврозона зафиксировала рост ВВП 2% в течение второго квартала после двух кварталов снижения. Возобновление работы экономик еврозоны с конца первого квартала — начала второго квартала подстегнуло экономическую активность. В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно снизились, так как рынок акций оказался под давлением после публикации разочаровывающей квартальной отчетности Amazon и данных, указавших на усиление ценового давления.

Динамика американских индексов за неделю была преимущественно отрицательной: DOW —0,36%, S&P —0,37%, Nasdaq —1,11%. На предстоящей неделе запланирован ряд значимых событий. В четверг в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке. В понедельник страны еврозоны опубликуют индексы PMI для производственной сферы за июль. Во вторник еврозона опубликует индекс цен производителей за июнь. В среду Китай представит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за июль, а также страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в секторе услуг за июль. В четверг Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за июнь, Франция заявит об изменении промышленного производства за июнь.

В США стоит отметить публикацию производственного индекса ISM за июль, а также изменение объема расходов в строительном секторе за июнь. В среду США объявят об изменении числа занятых от ADP за июль и представят индекс PMI для сферы услуг за июль. В четверг США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США заявят об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за июнь.

Среди интересных отчетов стоит выделить Uber, Activision Blizzard, Electronic Arts, Moderna, Eli Lilly, CVS Health, ViacomCBS.