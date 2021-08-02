МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в понедельник вечером, в то время как инвесторы оценивают статданные по промышленному сектору в США и Китае, свидетельствуют данные торгов. Падение цен на нефть ускорилось на опасениях вокруг коронавируса

По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,05%, или на 1 доллар — до 1818,1 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,14% — до 25,512 доллара за унцию.

Спрос на золото как актив-"убежище" немного возрос после публикации ряда статданных, вызвавших опасения за состояние мировой экономики. Так, индекс деловой активности в промышленности в Китае в июле замедлился до 50,4 пункта при прогнозе замедления до 50,8 пункта. В США индекс деловой активности в промышленности в июле также оказался хуже ожиданий. Показатель снизился до 59,5% против прогноза снижения до 60,9%.

Кроме того, поддержку золоту продолжает оказывать слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 92 пунктов. На этом фоне золото становится более выгодным активом для инвесторов.

"По сути, этот аппетит к слиткам исходит от инвесторов, которые с осторожностью следят за ситуацией в Китае, при этом цена дополнительно поддерживается снижением доллара", — сказал агентству Market Watch аналитик трейдинговой группы Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).