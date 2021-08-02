МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в понедельник на фоне повышения западных фондовых площадок, следует из данных торгов. Падение цен на нефть ускорилось на опасениях вокруг коронавируса

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,44% — до 3788,10 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1635,9 пункта.

Западные биржевые индексы прибавляют 0,2-1%.