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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210802/834358635.html
Российский рынок акций вырос вместе с мировыми фоновыми площадками
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Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в понедельник на фоне повышения западных фондовых площадок, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 02.08.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам в понедельник на фоне повышения западных фондовых площадок, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,44% — до 3788,10 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1635,9 пункта.
Западные биржевые индексы прибавляют 0,2-1%.