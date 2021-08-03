События в сфере макроэкономики и бизнеса 4 августа
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|48
|46,4
|3:30
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль)
|50,3
|3:30
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль)
|50,6
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|0,4%
|-1,8%
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|62,5
|63
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|56,7
|58,3
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|57
|57
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|62,2
|62,2
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|60,6
|60,6
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|60,4
|60,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июль)
|57,7
|57,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|57,8
|57,8
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|4,6%
|1,7%
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
|692 тыс
|695 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|-14,8%
|5,5%
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|59,7
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
|59,8
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль)
|49,3
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль)
|60,1
|60,5
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-4,089 млн барр
|-2,9 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,268 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июль)
|56,5
https://1prime.ru/Financial_market/20210803/834366064.html