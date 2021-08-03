МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника преимущественно ростом на фоне финансовой отчетности европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,33% — до 7105 пунктов, французский CAC 40 — на 0,72%, до 6723,81 пункта, немецкий DAX снизился на 0,09%, до 15555,08 пункта.

Так, нефтегазовый гигант BP сообщил о чистой прибыли за второй квартал после убытка годом ранее, компания также объявила о программе обратного выкупа акций на 1,4 миллиарда долларов. Акции Shell выросли в цене на 5,6%.

Положительными оказались и результаты французского автоконцерна Stellantis и банка Societe Generale. Прибыль автопроизводителя за первое полугодие выросла в 11 раз в годовом выражении, бумаги Stellantis подорожали на 4,1%. Societe Generale же в отчетном периоде вернулся к прибыли, на фоне чего акции банка выросли в цене на 5,6%.

В то же время стоимость бумаг немецкого BMW упала на 5% на фоне предупреждений о нестабильности во втором полугодии, которая может быть вызвана высокими ценами на сырье и нехваткой полупроводников.