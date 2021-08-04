МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день подряд достигла своего рекордного значения, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла в среду на 0,6% и достигла своего нового рекорда в 57 947 рублей за тонну.

Бензин Аи-95 торгуется близко к своему рекордному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. По итогам торгов в среду цена марки выросла на 0,88% и составила 59 263 рубля за тонну. Дизельное топливо также стремится к рекорду: в среду оно подорожало на 0,27%, до 51 616 рублей. Своего максимального значения цена дизеля достигла 16 июня — 52 012 рублей.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов 22 июля сказал, что ведомство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина при сохранении рекордных цен на бирже. Через неделю министерство предложило правительству РФ выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры эмбарго. Запрет, как уточнял Шульгинов, может продлиться минимум три месяца. Также он заявил о повышении норматива по продаже бензина на бирже в России с 11% до 12%. Готовится соответствующий приказ.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 23 июля сообщала, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года. Служба начала внеплановые проверки нефтетрейдеров.