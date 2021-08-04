МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению после публикации сильной статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,18%, или на 3,4 доллара — до 1810,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,64% — до 25,418 доллара за унцию.

В ходе торгов стоимость золота достигала 1835,85 доллара, но после публикации статистики из США рост стал замедляться, а впоследствии цена на золото ушла в "красную зону".

Ранее в среду Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до рекордных 64,1% с июньских 60,1%. Аналитики при этом ожидали роста до 60,5%.

При этом снижение стоимости золота сдерживает повышенный спрос на надежные активы. Ситуация с коронавирусом и статданные по числу рабочих мест в частном секторе США не вселяют оптимизма. Рост заражений штаммом коронавируса "дельта" в крупнейшем импортере нефти, Китае, привел к ограничениям на передвижение в некоторых городах. Число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 330 тысяч против прогноза роста на 695 тысяч.