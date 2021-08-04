ВАШИНГТОН, 4 авг — ПРАЙМ. Биржевые индексы США закрылись в основном снижением на статистике труда, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс DJIA упал на 0,92% до 34792,67 пункта, тогда как индекс общего рынка S&P 500 понизился на 0,46% до 4402,66 пункта. При этом высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,13% до 14780,53 пункта.

Аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) в среду сообщила, что число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло на 330 тысяч. Аналитики при этом ждали роста показателя на 695 тысяч.

В то же время снижение несколько сдерживают данные о том, что индекс деловой активности в сфере услуг США в июле вырос до рекордных 64,1% с июньских 60,1%, в то время как аналитики ожидали роста показателя только до 60,5%.