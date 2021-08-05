МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает снижаться в четверг вечером, хотя курс доллара также перешел к снижению после публикации слабой статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,55%, или на 9,95 доллара — до 1804,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,73% — до 25,275 доллара за унцию.

"Обратная корреляция золота с долларом продолжает определять динамику драгоценного металла, который немного снизился ранее в четверг, что является почти точным отражением того, что происходило с долларом", — отметил аналитик ActivTrades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista), слова которого приводит газета Wall Street Journal.

Утром индекс доллара рос менее чем на 0,1%, до 92,3 пункта. К вечеру четверга динамика доллара изменилась, он стал дешеветь, но также менее чем на 0,1%. Давление на доллар оказала слабая статистика из США.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошлую неделю снизилось немного хуже прогнозов — до 385 тысяч. А дефицит торгового баланса США в июне вырос на 6,7% по сравнению с пересмотренным показателем мая — до 75,7 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали роста лишь до 73,9 миллиарда долларов.