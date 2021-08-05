ВАШИНГТОН, 5 авг — ПРАЙМ. Биржи США выросли на статданных и ожидаемой реакции на них со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют результаты торгов по итогам четверга.

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,78% — до 35064,25 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся также на 0,78%, до 14895,12 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,60% до 4429,10 пункта.

Ранее в четверг был опубликован ряд статданных по США. Так, дефицит торгового баланса США в июне вырос к маю на 4,8 миллиарда долларов, или на 6,7%, до 75,7 миллиарда долларов. Эксперты прогнозировали менее сильный рост показателя, до 73,9 миллиарда долларов.

Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю снизилось хуже ожиданий, на 14 тысяч, до 385 тысяч при прогнозе снижения до 384 тысяч. Аналитики полагают, что слабость рынка труда будет способствовать тому, что ФРС США воздержится от ужесточения своей политики.