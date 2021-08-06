МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы ростом на оптимизме из США, вызванном статистикой по стране, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,04% — до 7122,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,53% — до 6816,96 пункта, немецкий DAX — на 0,11%, до 15761,45 пункта.

Инвесторы обратили внимание на данные по США, согласно которым безработица в июле снизилась до 5,4% с уровня июня в 5,9%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи. Оба показателя оказались лучше прогнозов, на этом фоне американские индексы преимущественно растут.

В то же время данные, указывающие на активный рост экономики США, вызывают беспокойство на рынке относительно возможного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Однако, по мнению аналитика SVB Эрика Сузы (Eric Souza), которое приводит газета Wall Street Journal, ФРС потребуется больше данных, чтобы принять окончательное решение о сворачивании стимулирующих мер.

Несколько сдержала рост немецкого индекса статистика по Германии. Так, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в июне снизился на 1,3% по отношению к маю, в то время время как аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,5%.