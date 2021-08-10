ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США немного прибавили на закрытии биржи во вторник, свидетельствуют данные торгов. Сенат США принял крупный инфраструктурный законопроект

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличился на 0,46%, до 35264,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4436,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,49%, до 14788,09 пункта.