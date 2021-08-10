ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США немного прибавили на закрытии биржи во вторник, свидетельствуют данные торгов.

" Сенат США

Сенат США принял крупный инфраструктурный законопроект

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличился на 0,46%, до 35264,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4436,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,49%, до 14788,09 пункта.