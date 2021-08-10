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https://1prime.ru/Financial_market/20210810/834417921.html
Основные индексы США немного подросли на закрытии биржи
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Основные фондовые индексы США немного прибавили на закрытии биржи во вторник, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA)... ПРАЙМ, 10.08.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США немного прибавили на закрытии биржи во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличился на 0,46%, до 35264,67 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4436,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,49%, до 14788,09 пункта.