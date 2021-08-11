МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером снижается по отношению к другим основным мировым валютам, евро и иене, после выхода данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару растёт до 1,1738 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1718 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 110,47 иены с уровня прошлого закрытия в 110,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,15%, в 92,92 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам июля сохранилась на уровне месячной давности в 5,4%, это рекорд с августа 2008 года, при этом аналитики ожидали ее замедления до 5,3%. А только за июль потребительские цены в стране выросли на 0,5%.

Несмотря на то, что данные об инфляции в США негативно отразились на динамике курса доллара, по словам старшего валютного стратега TD Securities Мадзена Иссы (Mazen Issa), которые приводит газета Wall Street Journal, этот эффект не продлится долго. Аналитик считает, что дальнейшие данные рынка труда имеют большее значение в контексте обсуждения ужесточения монетарной политики Федрезерва США.

Определенное влияние на динамику курса доллара может также оказать статистика минфина США, которая будет опубликована позднее в среду. Как полагают эксперты, в июле дефицит госбюджета поднялся до 307 миллиардов со 174 миллиардов долларов в июне.