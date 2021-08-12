В среду фондовые индексы США за исключением Nasdaq закрылись в плюсе. Основным драйвером были данные об индексе потребительских цен за июль, который достиг 5,4% г/г при базовой инфляции (без учета продуктов питания и расходов на бензин и электроэнергию) в 4,3% г/г. Помесячный прирост инфляции замедлился в сравнении с июнем. Причины роста инфляции объясняются несколькими факторами:

Стремительное восстановление экономики вызвало дисбаланс между спросом и предложением в нескольких ключевых секторах – предприятия пытаются восстановить свои запасы и преодолеть препятствия в цепочке поставок, которые были вызваны COVID-19.

Низкие процентные ставки и государственная помощь в размере почти $6 трлн также способствовали росту спроса, что привело к усилению ценового давления.

Глобальный дефицит полупроводников сдерживает производство автомобилей, что приводит к росту цен на подержанные автомобили и грузовики.

Хотя инфляция, вероятно, достигла пика, ожидается, что она будет оставаться высокой в течение части 2022 года, поскольку цены на многие услуги, связанные с путешествиями, по-прежнему ниже уровней до пандемии.

В четверг мы традиционно будем следить за первичными заявками на пособия по безработице, по которым ожидается дальнейшее снижение (ожидается: 375 тыс., прошлая неделя: 385 тыс.), при этом в 2019 году до пандемии среднее значение было 218 тыс. Также будут опубликованы данные по продолжающимся заявкам на пособия (ожидается 2,90 млн, предыдущий период 2,93 млн), в 2019 году среднее значение данного индикатора было 1,7 млн. При сохранении тренда на

восстановление рынка труда есть шанс, что показатели занятости нормализуются в первой половине 2022 года.

В части интересных отчетов, мы будем ждать квартальные результаты от следующих эмитентов: Walt Disney, eBay, Opendoor, TUI, Baidu.

Японский гигант онлайн-торговли, финтеха и мобильной связи Rakuten Group сообщил результаты за 2 квартал 2021 года. Разводненный убыток на одну акцию ¥25,6, в то время как в прошлом году была прибыль в ¥5,7. Чистый убыток за 2К21 составил ¥40,7 млрд ($370 млн), а годом ранее у компании была прибыль – ¥7,6 млрд ($68 млн). Убыток компании связан с развитием мобильного бизнеса и на данный момент корпорация является планово убыточной.

Консолидированная выручка группы за 2 квартал увеличилась на 16% г/г (+3% к/к) до ¥402 млрд ($3,6 млрд) при операционной рентабельности по МСФО: —16%, и по скорректированной операционной рентабельности (с корректировкой на вознаграждение акциями и амортизации приобретенных нематериальных активов): —15% (прошлый квартал: —8%, прошлый год: —9%).

Основной рост выручки наблюдался в сегменте интернет-услуг, где выручка выросла на 18% г/г (+6% к/к) до ¥238 млрд ($2,2 млрд), скорректированная рентабельность сегмента была 7% (прошлый квартал: 18%, прошлый год: —1%), снижение рентабельности в сравнении с прошлым кварталом было связано с единовременным событием в 1К21, а также с тем, что компания снова поменяла состав сегментов и перевела Rakuten Kobo (продажа электронных книг), Rakuten Viki (стримминг), Rakuten Viber (приложение-мессенджер) из мобильного сегмента в сегмент интернет-услуг. Правильно ли поступила компания, перекинув эти бизнесы в другой сегмент – вопрос интересный, есть аргументы как за так и против.

Выручка второго по величине сегмента «Финтех» также показала рост на 8% г/г (+1% к/к) до ¥153 млрд ($1,4 млрд), при рентабельности 15% (прошлый квартал: 16%, прошлый год: 15%) – рост идет в тренде с прогнозом ВВП Японии от МВФ: 6,5%.

Что касается наиболее проблемного сегмента компании – «Мобильная связь», выручка увеличилась на 17% г/г (-8% к/к) до ¥51 млрд ($468 млн), при том что маржа составила —194% (прошлый квартал: —175%, прошлый год: —122%).Началось последовательно признание выручки для пользователей, завершивших годовую бесплатную кампанию в 1К21. При этом плата за роуминг и связанные с сетью расходы увеличились по сравнению с предыдущим кварталом по мере увеличения количества абонентов и выполнения плана строительства базовых станций. По данным компании базовые станции 4G уже покрывают свыше 90% Японии и концу года ожидается покрытие в 96%. C 2022 года Rakuten планирует разворачивать базовые станции формата 5G в крупных городских районах (Токио, Нагоя, Осака).

На фоне восстановления экономики Японии мы можем ожидать, что прогнозы компании по двухзначному росту выручки исполнятся. Мобильный сегмент продолжает быть убыточным и мы считаем, что в этом году он не станет прибыльным. Мы надеемся, что компания больше не будет менять состав своих операционных сегментов, так как конечно же меняются условия ведения бизнеса, но постоянные переброски из сегмента в сегмент точно не улучшают прозрачность отчетности.