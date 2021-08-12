МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе, при этом британский FTSE в итоге потерял после выхода данных о неожиданном снижении промышленного производства в стране, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,37%, до 7193,23 пункта.

Французский CAC 40 вырос на 0,36%, до 6882,47 пункта, немецкий DAX — на 0,7%, до 15937,51 пункта.

Объем промпроизводства в еврозоне в июне вырос на 9,7% в годовом выражении. В то же время тот же показатель в Великобритании неожиданно сократилось на 0,7% к маю, хотя ожидался рост на 0,3%.

Впрочем, старший экономист BNP Paribas Markets 360 в Европе Пол Холлингсворт (Paul Hollingsworth), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отметил, что восстановление экономики Великобритании "идет полным ходом", и более слабые показатели во втором квартале не окажут большого влияния на политику центробанка. Так, ВВП Британии во втором квартале, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении чуть сильнее ожиданий — на 22,2% вместо 22,1%.

При этом, по словам Холлингсворта, британский регулятор начнет сворачивать стимулирующие меры раньше других мировых центробанков, а его учётная ставка, вероятнее всего, будет повышена через год.