Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

RUB Алроса — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021

RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента

RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021

13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) RUB РУСАЛ — телеконференция менеджмента

RUB Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента

RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021

RUB М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021

RUB Казаньоргсинтез — закрытие реестра для участия в ВОСА (08.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021) 3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020 5,745 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021

RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для участия в ВОСА (08.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021) 0,73 (ао, ап) — див-д 2020 9,538 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021