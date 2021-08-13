События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 августа
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|AUD
|Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м)
|14,8%
|-20,5% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (июль)
|0,1%
|0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль)
|0,1%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|2,9%
|2,9%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль)
|2,9%
|2,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь)
|7,5 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)
|1,2%
|0,8%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль)
|1%
|0,6%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август)
|79
|85
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август)
|81,2
|81,2
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|385
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|488
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-0,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|430,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|196,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-1,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|41,3 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-41,3 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-55,2 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|8,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|38 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Алроса — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY)
|RUB
|РУСАЛ — телеконференция менеджмента
|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|Казаньоргсинтез — закрытие реестра для участия в ВОСА (08.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021)
|3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020
|5,745 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для участия в ВОСА (08.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021)
|0,73 (ао, ап) — див-д 2020
|9,538 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Интер РАО — СД (рассмотрение сделок с заинтересованностью)
https://1prime.ru/Financial_market/20210813/834435927.html