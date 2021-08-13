МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 AUD Австралия — Продажи нового жилья (HIA) (м/м) 14,8% -20,5% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (июль) 0,1% 0,1%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (июль) 0,1% 0,1%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 2,9% 2,9%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (июль) 2,9% 2,9%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июнь) 7,5 млрд евро  
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июль) 1,2% 0,8%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июль) 1% 0,6%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (август) 79 85
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (август) 81,2 81,2
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 385  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 488  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -0,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 430,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 196,3 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -1,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 41,3 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -41,3 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -55,2 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 8,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 38 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Алроса — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
  RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) RUB РУСАЛ — телеконференция менеджмента    
  RUB Интер РАО — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB М.Видео — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB Казаньоргсинтез — закрытие реестра для участия в ВОСА (08.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021) 3,36 (ао), 0,25 (ап) — див-д 2020 5,745 (ао), 0,25 (ап) (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Нижнекамскнефтехим /НКНХ/ — закрытие реестра для участия в ВОСА (08.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 20.09.2021) 0,73 (ао, ап) — див-д 2020 9,538 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Интер РАО — СД (рассмотрение сделок с заинтересованностью)    