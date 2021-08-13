МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу демонстрируют рост после того, как в четверг американские индексы обновили рекорды, при этом немецкий DAX впервые преодолел отметку в 16 тысяч пунктов, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии закрылись в основном в минусе на опасениях по коронавирусу

По состоянию на 12.14 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,37%, до 7220,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 6907,43 пункта.

Немецкий DAX прибавляет 0,54%, достигая 16024,05 пункта, впервые в истории превысив круглую отметку в 16 тысяч пунктов.

Накануне основные американские фондовые индексы выросли, при этом промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды.

Инвесторы также обращают внимание на макростатистику. Так, профицит торгового баланса еврозоны составил в июне 18,1 миллиарда евро после 7,5 миллиарда в мае.

Акции производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas при этом стали одними из лидеров роста после сообщения о том, что компания продаст Reebok американской группе Authentic Brands Group (ABG) за 2,1 миллиарда евро. Бумаги Adidas дорожают на 1,6%.