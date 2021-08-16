События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 августа
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2 кв2021)
|-1%
|0,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2 кв2021)
|-3,9%
|1,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль)
|12,6%
|10,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июль)
|8,3%
|6,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (июль)
|15,9%
|14,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|-6,5%
|6,5% (факт)
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (август)
|43
|29
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь)
|-0,6%
|2,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)
|0,5%
|-2%
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь)
|-30,2 млрд канад. долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:00 мск (08:00 лнд, 03:00 NY)
|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Русагро — телеконференция менеджмента
|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021
|RUB
|ММК — закрытие реестра для участия в ВОСА (10.09.2021, в заочной форме, див-ды 1П2021, реестр для выплаты — 27.09.2021)
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020
|1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210816/834455931.html