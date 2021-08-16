Стоимость золота вернулась к росту после небольшой коррекции утром
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота вернулась к росту после небольшой коррекции утром, сменившей было повышательный тренд последних дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,66%, или на 11,6 доллара, до 1789,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет при этом на 0,07%, до 23,762 доллара за унцию.
Основными факторами для роста стоимости золота остаются неблагоприятная ситуация с коронавирусом в мире и слабый доллар. За счёт этого драгметалл дорожал на двух предыдущих торговых сессиях, не считая сегодняшней.
Кроме того, позитивным фактором для стоимости золота оказывается и снижение доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries падает сегодня до 1,233% с уровня предыдущего закрытия в 1,297%.
Инвесторы также ожидают публикации ряда данных. Так, завтра будут обнародованы данные розничных продаж и промпроизводства в стране в июле. Аналитики полагают, что первый показатель в июле снизился в месячном выражении на 0,2%, а объем промышленного производства — вырос на 0,5% к июню. А затем, послезавтра, будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
https://1prime.ru/Financial_market/20210816/834462422.html