МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота вернулась к росту после небольшой коррекции утром, сменившей было повышательный тренд последних дней, свидетельствуют данные торгов. Ценам на золото предсказывают обвал

По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,66%, или на 11,6 доллара, до 1789,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет при этом на 0,07%, до 23,762 доллара за унцию.

Основными факторами для роста стоимости золота остаются неблагоприятная ситуация с коронавирусом в мире и слабый доллар. За счёт этого драгметалл дорожал на двух предыдущих торговых сессиях, не считая сегодняшней.

Кроме того, позитивным фактором для стоимости золота оказывается и снижение доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries падает сегодня до 1,233% с уровня предыдущего закрытия в 1,297%.

Инвесторы также ожидают публикации ряда данных. Так, завтра будут обнародованы данные розничных продаж и промпроизводства в стране в июле. Аналитики полагают, что первый показатель в июле снизился в месячном выражении на 0,2%, а объем промышленного производства — вырос на 0,5% к июню. А затем, послезавтра, будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.