МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам при поддержке ряда бумаг нефтегазового и финансового секторов и стабильном рубле, следует из данных торгов. Ценам на золото предсказывают обвал

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,58%, до 3895,31 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,46%, до 1674,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.04 мск растёт на 8 копеек, до 73,29 рубля, курс евро — снижается на 9 копеек, до 86,29 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время опускается на 0,9%, до 69,94 доллара за баррель.

"Российский рынок акций начал торги понедельника в минусе на фоне просевших зарубежных площадок и котировок нефти, однако затем выбрался в зону положительных значений, отчасти благодаря хорошей динамике представителей финансового сектора", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Впрочем, в фаворе у инвесторов, несмотря на дешевеющую нефть, был не только финансовый, но и нефтегазовый сектор. Так, бумаги "Башнефти" продолжили расти в цене (префы поднялись на 3,18%, обыкновенные – на 1,29%), отыгрывая позитивную пятничную публикацию данных по МСФО за полугодие.

Также в лидерах роста сегодня оказались расписки HeadHunter Group (+3,98%), акции "ВСМПО-Ависмы" (+2,83%), "Новатэка" (+2,39%), "Яндекса" (+2,28%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,17%), а также расписки "Русагро" (+1,96%), акции ВТБ (+1,82%), НМТП (+1,69%), "Лукойла" (+0,9%), "Газпрома" (+0,66%) и "Роснефти" (+0,61%).

В лидерах снижения – бумаги "Ростелекома" (префы подешевели на 1,81%, обыкновенные акции – на 0,95%), расписки Mail.Ru (-1,3%), "Ленты" (-1,28%), акции "Детского мира" (-1,27%), префы "Мечела" (-1,17%), акции "Алросы" (-1,1%). Эксперт назвал цель расследования США о рыночности российской экономики

ПРОГНОЗЫ

Инвесторы ждут выступления во вторник главы Федрезерва Джерома Пауэлла и публикации на следующий день протоколов июльского заседания ФРС, в которых могут содержаться указания на дальнейшие возможные перспективы кредитно-денежной политики и ее параметров, отмечает Бахтин.

"Также вторник будет отмечен выходом данных по квартальному ВВП еврозоны и важной статистикой из США – объемами розничных продаж и промпроизводства в июле, изменением запасов сырой нефти за неделю по версии API", — добавляет он.

По его оценкам, во вторник индекс Мосбиржи может формироваться в пределах 3835-3925 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, а долларовый индикатор даже обновил максимум с июля, поднявшись до 1673 пунктов. Рынок на данный момент скорее подтверждает нацеленность на краткосрочный рост и обновление пиков текущего года 3915 и 1695 пунктов, но повышение пока происходит благодаря отдельным корпоративным историям, а не масштабным покупкам многих эмитентов", — говорит Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3850-3950 пунктов, добавляет она.