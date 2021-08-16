МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись в минусе за счёт общего ухода инвесторов от риска, что выразилось и в снижении цен сырьевых товаров, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос при поддержке бумаг нефтегазового сектора

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,9%, до 7153,98 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 6838,77 пункта, немецкий DAX — на 0,32%, до 15925,73 пункта.

Снижение фондовых рынков в мире связано с макростатистикой из Китая. Так, в июле промышленное производство в стране выросло на 6,4% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали роста на 7,8%. Розничные продажи в стране за отчетный месяц поднялись также слабее прогнозов — на 8,5% вместо 11,5%.

В результате фондовые индексы Азии в основном опустились в понедельник, фондовые индексы США сейчас снижаются, основные фондовые биржи Европы закрылись в минусе.

Кроме того, в ходе торгов нефть дешевела на 3% и более, затем снижение котировок замедлилось до 1%, медь дешевела на 1,4%. В результате акции BP потеряли 2,4% стоимости, Eni — подешевели на 1,4%, Total Energies — на 1,2%; акции Glencore и Rio Tinto сократились в цене на 2,1%, Anglo American — на 1,9%, BHP — на 1,8%.