МОСКВА, 16 авг — Dow Jones. Фондовые индексы США в понедельник в основном закрылись ростом, тогда как цены на нефть упали после выхода данных, указавших на замедление роста китайской экономики. Эксперт рассказал, что остудит цены на газ в Европе

S&P 500 достиг 49-го рекорда на закрытие торгов с начала года, прибавив 11,71 пункта, или 0,3%, и поднявшись до 4479,71. Большую часть сессии индекс находился на негативной территории, но затем совершил самый большой рывок с конца марта, согласно рыночным данным Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average вырос на 110,02 пункта, или 0,3%, до 35625,4, поставив 35-й рекорд на закрытие торгов в 2021 году. Прошлую неделю DJIA тоже закрыл на максимуме, и понедельник стал пятой торговой сессией подряд, когда оба ведущих индекса закрываются на рекордных отметках.

Nasdaq в понедельник снизился на 29,14 пункта, или 0,2%, до 14793,76.

Фондовые рынки повышаются этим летом на фоне крайне удачной отчетности крупнейших американских компаний. При этом инвесторы внимательно следят за последствиями распространения дельта-штамма коронавируса для деловой активности и потенциальными проблемами, включая геополитическую напряженность и возможное сворачивание программы покупки активов ФРС в середине 2022 года.

"Хотя сезон отчетности за последний квартал в целом выдался отличным, пик восстановления, возможно, миновал, – говорит Шон Сан, портфельный менеджер Thornburg Investment Management, покупающий акции, связанные с переходом на цифровые технологии, – Рынок, скажем так, предугадывает проблемы на горизонте: везде вспышки штамма 'дельта' и доверие потребителей низкое".

Крайне заразный штамм коронавируса повлиял на экономическое восстановление Китая. Опубликованные в понедельник данные показали, что рост промышленной, потребительской и инвестиционной активности в этой стране в июле замедлился. По словам инвесторов, вторая по величине экономика мира в августе, вероятно, продолжает терять набранные темпы после закрытия крупного порта и введения ограничений на передвижения для сдерживания вируса.

"По этой причине участники рынка сегодня немного нервничают", – отметил Андреа Карзана, фондовый управляющий Columbia Threadneedle Investments, добавив, что европейские компании особенно зависят от экономики Китая.

По словам Карзаны, фондовый рынок по-прежнему является лучшим объектом для инвестиций. Эксперт указал, что в этом сезоне отчетности большинство компаний превзошли оценки аналитиков по прибыли и выручке.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,255%, что является самым низким уровнем более чем за неделю.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 2,38 пункта, или 0,5%, до 473,45. Возглавили снижение акции в туристическом, досуговом, розничном, сырьевом и нефтегазовом секторах.

Торги на азиатских фондовых биржах прошли со смешанной динамикой. Shanghai Composite вырос на 1,05 пункта, или менее 0,1%, до 3517,34, а Nikkei 225 упал на 453,96 пункта, или 1,6%, до 27523,19.

— Автор Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ