МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник заметно уменьшаются за счёт глобального ухода от риска из-за коронавирусных опасений, трейдеры также обращают внимание на данные о розничных продажах и промпроизводстве в стране, свидетельствуют данные торгов. Зачем Россия скупает бездонный долг Америки

По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,83%, до 35328,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,05%, до 14637,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,83%, до 4442,3 пункта.

До открытия торгов были опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве в США в июле. Розничные продажи упали на 1,1% к июню, месяцем ранее рост составлял 0,7%. Промпроизводство при этом выросло на 0,9% к июню, в июне рост составлял 0,2%.

Но основной негатив принесло снижение мировых фондовых рынков из-за ухода инвесторов от риска, что связано с опасениями коронавируса. Так, основные азиатские биржи сегодня продемонстрировали снижение, в том числе в континентальном Китае — более чем на 2%.

Инвесторы также ожидают публикацию вечером в среду протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники торгов будут следить за подсказками регулятора по поводу сроков сворачивания программы выкупа активов с рынка.

Акции Tesla дешевеют второй день подряд после новости о расследовании регулятора в отношении работы автопилота в автомобилях этого производителя, проверка началась после нескольких аварий. Бумаги Tesla теряют в ходе торгов 3,3% стоимости, в понедельник акции подешевели на 4,3%. При этом бумаги Apple слабо дорожали после открытия торгов и их стоимость успела обновить исторический рекорд, который теперь составляет 151,64 доллара.