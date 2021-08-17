МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник вырос по основным биржевым индексам, несмотря на преобладание негативного внешнего фона, а основной индекс Мосбиржи поставил исторический рекорд стоимости. Аналитики оценили, как роковой дельта-штамм отразился на нефтяных ценах

При этом снижение цен на нефть большую часть дня, а также преимущественно негативная динамика западных фондовых индексов не помешало российским акциям подорожать и также обновить многими из них исторические максимумы.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,22%, до 3943,01 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,94%, до 1689,76 пункта. А в ходе торгов они поднимались до 3944,37 и 1690,23 пункта соответственно.

ВВЕРХ, НЕСМОТРЯ НА НЕГАТИВ

Российский фондовый рынок во вторник вырос, несмотря на рынок нефти, который в течение дня удерживался ниже круглой отметки 70 долларов за баррель. Западные рынки акций также демонстрировали снижение из-за ослабления аппетита к риску у инвесторов и спекулянтов, о чем свидетельствовал рост индекса доллара (DXY).

Позитивная динамика отечественных активов, по мнению Александра Бахтина из компании "БКС Мир инвестиций", связана с рядом факторов – относительно стабильными высокими ценами на сырье, реинвестированием дивидендов, ростом реальных процентных ставок, затишьем новостного фона в болезненных для РФ аспектах и корпоративными историями.

В лидерах роста цены оказались акции Башнефти (+7,4% — "обычка", +3% — "префы"), бумаги "Ленты" (+3,4%), расписки HeadHunter Group (+3,3%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,7%). "Тяжелые" акции Сбербанка (+1,7%) обновили исторический максимум (335,7 рубля), цена акций "Газпрома" (+1%) вплотную приблизилась к 300 рублям. Капитализация TCS Group превысила 20 миллиардов долларов

Подешевели бумаги "Роснефти" (-1,5%), акции ММК (-1,2%), "Северстали" (-0,9%), "Русала" (-0,8%), "Фосагро" (-1,6%) – после заявлений американских компаний, ставших поводом для расследования властями США соответствия экономики России рыночному статусу. Именно металлурги и производители удобрений могут пострадать от этого в большей мере, пролагают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Инвесторов в США беспокоит перспектива сворачивания стимулирующих мер, актуальность которой уже сегодня вечером может подтвердить глава ФРС Джером Пауэлл, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Отечественные активы к данному фактору равнодушны и при отсутствии значительного фундаментального негатива вполне могут продолжить повышение в ближайшие дни или прерваться на небольшую коррекцию. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3890-3990 пунктов", — оценила она.

"По нашим оценкам, в среду индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 3850-3950 пунктов", — добавляет Бахтин.