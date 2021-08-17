МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером теряет против доллара и прибавляет к евро на фоне ослабления аппетита к риску на глобальных площадках, следует из данных торгов. Российский рынок акций закрылся, обновив исторический максимум

Слабость рынка нефти и рост индекса доллара поддерживают давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.57 мск рос на 32 копейки, до 73,56 рубля, курс евро снижался на 8 копеек, до 86,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДОЛЛАРА

Российская валюта во вторник вечером снижается против доллара и незначительно прибавляет к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе в направлении отметки 1,17 доллара.

Поддержка валюте США пришла от макроэкономической статистики. Розничные продажи в США в июле в месячном выражении снизились сильнее ожиданий аналитиков — на 1,1% вместо 0,3%, зато рост июня был пересмотрен до 0,7% с 0,6%. А промышленное производство при этом выросло сильнее прогнозов — на 0,9% при прогнозе увеличения на 0,5%, но июньское значение было пересмотрено до роста на 0,2% с увеличения на 0,4%.

При этом индекс доллара (DXY) прибавляет 0,5%, до 93,1 пункта. Снижаются против доллара и многие развивающиеся валюты, что сдерживает восстановление курса рубля.

Стоимость нефти марки Brent снижается на 0,8%, до 68,9 доллара. Давление на "черное золото" сохраняется из-за из-за угроз распространения новых штаммов коронавируса в Азии и США.

В итоге, доллар прибавляет к рублю 0,4%, евро теряет 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent. Зачем Россия скупает бездонный долг Америки

ПРОГНОЗЫ

На стороне рубля – умеренно позитивная картина на рынке ОФЗ, относительно спокойный геополитический фон и начало подготовки компаний к налоговому периоду, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По-нашему мнению, в среду курс доллара продолжит формироваться в пределах 73-74 рублей", — добавляет он.

Юрий Кравченко из компании "Велес капитал" отмечает, что слабая макростатистика в США может ассоциироваться у инвесторов и с более длительным процессом сворачивания стимулирующих мер Федрезервом США. Это, в свою очередь, будет играть в пользу усиления интереса к риску и способствовать продажам доллара, и соответственно – укреплению рубля, добавляет он.