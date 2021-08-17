ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся, обновив исторический максимум

По данным на закрытии торгов, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,79%, до 35343,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 14656,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4448,13 пункта.

Основной негатив принесло снижение мировых фондовых рынков из-за ухода инвесторов от риска, что связано с опасениями коронавируса. Так, основные азиатские биржи сегодня продемонстрировали снижение, в том числе в континентальном Китае — более чем на 2%.