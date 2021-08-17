ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии торгов, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опустился на 0,79%, до 35343,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 14656,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,7%, до 4448,13 пункта.
Основной негатив принесло снижение мировых фондовых рынков из-за ухода инвесторов от риска, что связано с опасениями коронавируса. Так, основные азиатские биржи сегодня продемонстрировали снижение, в том числе в континентальном Китае — более чем на 2%.