МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Рубль в среду днем символически теряет против доллара и больше — к евро, несмотря на рост рынка нефти и его попытки вернуться к ключевой отметке 70 долларов за баррель. Евро сдувается: когда пора бежать в обменник

Ослабление большинства "развивающихся" валют поддерживает давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск повышается на 8 копеек, до 73,65 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 86,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду днем немного снижается против доллара и больше — к евро, отыгрывая коррекционное укрепление европейской валюты на форексе в направлении отметки 1,175 доллара. При этом индекс доллара (DXY) теряет в пределах 0,1% до 93,06 пункта. Игроки рынка ожидают публикации протокола июльского заседания ФРС США.

Впрочем, многие "развивающиеся" валюты снижаются против доллара, и это оказывает давление на курс рубля.

Стоимость марки Brent тем временем повышается на 1%, до 69,7 доллара за баррель, однако рубль продолжает игнорировать динамику этого актива. Нефть корректируется вверх на оценке динамики запасов углеводородного топлива в США. Так, американский институт нефти (API) зафиксировал снижение за прошлую неделю запасов нефти в стране на 1,16 миллиона баррелей.

Высокий спрос на гособлигации также не очень помогает рублю укрепляться. Минфин России разместил в среду на первом безлимитном аукционе ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 94,378 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 188,08 миллиарда. Впрочем, Минфин в августе отдает предпочтение объему размещения, нежели ценовым параметрам, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,1% и 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent. Китайцы задумались о борьбе с избыточными доходами

ПРОГНОЗЫ

Рубль сохраняет стабильность в рамках недельного коридора консолидации, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Для доллара этот диапазон находится в границах 73,16–73,68 рубля, и без появления серьезных драйверов, скорее всего, доллар продолжит в этих рамках совершать разнонаправленные движения", — оценивает он.

В центре внимания инвесторов в среду будет публикация протокола последнего заседания ФРС США, в котором могут быть подробности о предстоящем сокращении мер стимулирования экономики, добавляет Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

"Доллар в результате может снова укрепиться против большинства валют, но рубль, скорее всего, останется стабильным, поскольку пользуется спросом на текущих уровнях", — заключает он.