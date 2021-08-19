МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Инвесторы начали нервничать после публикации в среду июльских протоколов заседания Федрезерва США, которые дали сигнал о возможности сворачивания программы количественного смягчения уже в этом году, а значит и постепенного ухода с рынков "вертолетных денег", рассказали РИА Новости опрошенные эксперты. Они отмечают, что этот фактор добавился к уже имеющейся на рынке обеспокоенности относительно возможной перегретости цен биржевых активов. ФРС США допускает начало снижения темпов выкупа активов в текущем году

На этом фоне цены на нефть сейчас падают примерно на 2,5%, российский рынок акций теряет 1,6% по индексу Мосбиржи, основные европейские фондовые индексы снижаются на 1,3-2,1%. Причем до открытия торгов в самих США падение было еще сильнее.

В данный момент американский центробанк проводит регулярный выкуп активов с рынка на сумму 120 миллиардов долларов в месяц в рамках программы количественного смягчения (QE). "Целью этих операций является поддержание высокого уровня ликвидности в системе, что позволяет снизить стоимость заимствований, а это, в свою очередь, должно способствовать экономическому росту", — поясняет главный стратег "Атона" Александр Кудрин.

Ожидающееся сокращение данной программы будет означать, что на финансовый рынок будет поступать меньше средств от регулятора — это может отрицательно сказаться на спросе, что заставляет инвесторов нервничать, добавляет он.

"Сворачивание программы количественного смягчения (QE, или "вертолетные деньги") будет означать, что начинаются первые шаги к ужесточению монетарной политики. Следующим шагом для ФРС будет увеличение ставок, которое прогнозируется в начале 2023 года", — указывает в свою очередь директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ ИНВЕСТОРЫ

Сейчас ФРС покупает гособлигаций на 80 миллиардов долларов и ипотечные ценные бумаги на 40 миллиардов долларов в месяц, уточняет Меркулов. А уменьшение выкупа активов снижает их ликвидность, отмечает он.

"Сворачивание этой программы приведет к тому, что большой покупатель уйдет с рынка и ликвидность снизится, поэтому можно ожидать рост ставок по десятилетним облигациям и по ипотечным займам. Однако для рынка эта сумма не очень большая, и в результате это приведет лишь к незначительному росту ставок по облигациям и ипотеке", — в то же время считает эксперт. "Минутки" ФРС испугали инвесторов

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая замечает, что ликвидности на американском рынке очень много, в том числе благодаря временно низким объемам заимствований от Минфина США из-за ограничений по потолку госдолга – объемы обратного РЕПО банков в ФРС составляют около 1 триллиона долларов.

"Однако рынок обеспокоен возможной перегретостью цен активов и слабостью драйверов их роста в краткосрочной перспективе. Со "дна" кризиса 2020 года американский индекс широкого рынка S&P500 вырос почти в 2 раза, с начала этого года – на 17%. "Деревья не растут до небес", и рынки ждут возможного триггера для коррекции. Данные по экономике США и Китая показывают, что пик темпов роста, вероятно, пройден, распространение нового штамма COVID в мире и ограничительных мер несут дополнительные риски", — говорит она.

На этом фоне растут риски от сворачивания монетарной поддержки, что ассоциируется рынком и с приближением начала цикла повышения ставок (рынок ждет этого к концу 2022 года, а большинство в руководстве ФРС – с 2023 года), добавляет Беленькая. Что ждет рубль в "роковом" для россиян августе

Соответственно условия инвестирования станут сложнее: растет ключевая ставка – растет ставка дисконтирования, которая применяется для корректирования будущих доходов (они находятся в будущем, поэтому нужно учитывать инфляционные издержки и альтернативные инвестиции, а также учитывать ставку риска), отмечает Меркулов.

"Если ставка дисконтирования растет, то текущая стоимость будущих доходов будет ниже, соответственно, компании стоят дешевле. С другой стороны, этого уже все ожидают, поэтому сильного падения до конца года ждать не стоит. Более того, регулятор (ФРС США — ред.) старается очень плавно и аккуратно действовать, чтобы сохранялась стабильность на финансовых рынках", — резюмирует он.

"На повестке остается и вероятное повышение налогов в случае, если демократам удастся провести пакет социальных реформ на 3,5 триллиона долларов. В то же время мы не ждем разворота рынков к спаду – ликвидности на рынках будет оставаться много еще долгое время, к тому же прогнозы для мировой экономики остаются позитивными, поэтому коррекции, скорее всего, будут выкупаться", — подытоживает Беленькая.