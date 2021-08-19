Стоимость золота снижается в четверг вечером на росте курса доллара
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером на росте курса доллара, в то время как инвесторы оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.19 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,03%, или на 0,45 доллара, до 1783,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,7%, до 23,258 доллара за унцию.
В четверг инвесторы отыгрывают опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС США. Регулятор допустил, что снижать темп выкупа активов с рынка может начать уже в текущем году. На этом фоне доллар укрепился, что оказало давление на стоимость золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,41%, до 93,52 пункта.
Кроме того, спрос на "активы-убежища" чуть ослабел после того, как данные министерства труда США показали, что ситуация на рынке труда улучшается. Показатель снижается четвертую неделю подряд, постепенно приближаясь к уровню в 256 тысяч, который был до пандемии. За минувшую неделю число заявок на пособие по безработице снизилось до 348 тысяч.
При этом распространение коронавируса, в частности штамма "дельта", продолжает поддерживать стоимость золота.
"Золото оказалось между двумя главными силами, причем влияние сильного доллара было нивелировано более высоким спросом", — сказал агентству MarketWatch аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).
https://1prime.ru/Financial_market/20210819/834485967.html