МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером на росте курса доллара, в то время как инвесторы оценивают протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть нащупали очередное дно

По состоянию на 18.19 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,03%, или на 0,45 доллара, до 1783,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,7%, до 23,258 доллара за унцию.

В четверг инвесторы отыгрывают опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС США. Регулятор допустил, что снижать темп выкупа активов с рынка может начать уже в текущем году. На этом фоне доллар укрепился, что оказало давление на стоимость золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,41%, до 93,52 пункта.

Кроме того, спрос на "активы-убежища" чуть ослабел после того, как данные министерства труда США показали, что ситуация на рынке труда улучшается. Показатель снижается четвертую неделю подряд, постепенно приближаясь к уровню в 256 тысяч, который был до пандемии. За минувшую неделю число заявок на пособие по безработице снизилось до 348 тысяч.

При этом распространение коронавируса, в частности штамма "дельта", продолжает поддерживать стоимость золота.

"Золото оказалось между двумя главными силами, причем влияние сильного доллара было нивелировано более высоким спросом", — сказал агентству MarketWatch аналитик Think Markets Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).