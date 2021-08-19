МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цена газа на спотовом рынке Европы всего за пару дней обрушились до уровня конца июля, потеряв почти 100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Судьба "Северного потока-2" решится в Москве

Поводом для снижения стала сначала неверная информация в среду о якобы начале поставок газа по "Северному потоку 2", а затем заявление "Газпрома" в четверг о возможном экспорте на рынок Европы 5,6 миллиарда кубометров газа по этому газопроводу уже в 2021 году.

По данным европейской торговой площадки EEX, стоимость контракта "на день вперед" с поставкой в пятницу на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, в четверг рухнула на 11% — до примерно 485 долларов за тысячу кубометров. При этом аналогичный контракт с поставкой во вторник 16 августа подорожал до рекордных 581 доллара за тысячу кубометров.

Таким образом, всего за две торговые сессии контракт потерял около 100 долларов за тысячу кубометров в цене. Значение спотовой цены TTF на бирже EEX публикуется раз в сутки.

В свою очередь, на фьючерсном рынке Европы сентябрьский контракт по индексу TTF, наиболее близкий к цене спота, за торговую сессию четверга растерял в цене почти 10%, подешевев к концу торгов до примерно 496 долларов за тысячу кубометров. В моменте он падал до отметки в 483 доллара за тысячу кубометров.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа. В конце июля компания говорила, что "Северный поток 2" построен уже на 99%.