Цена газа на спотовом рынке Европы всего за пару дней обрушились до уровня конца июля
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цена газа на спотовом рынке Европы всего за пару дней обрушились до уровня конца июля, потеряв почти 100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Поводом для снижения стала сначала неверная информация в среду о якобы начале поставок газа по "Северному потоку 2", а затем заявление "Газпрома" в четверг о возможном экспорте на рынок Европы 5,6 миллиарда кубометров газа по этому газопроводу уже в 2021 году.
По данным европейской торговой площадки EEX, стоимость контракта "на день вперед" с поставкой в пятницу на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, в четверг рухнула на 11% — до примерно 485 долларов за тысячу кубометров. При этом аналогичный контракт с поставкой во вторник 16 августа подорожал до рекордных 581 доллара за тысячу кубометров.
Таким образом, всего за две торговые сессии контракт потерял около 100 долларов за тысячу кубометров в цене. Значение спотовой цены TTF на бирже EEX публикуется раз в сутки.
В свою очередь, на фьючерсном рынке Европы сентябрьский контракт по индексу TTF, наиболее близкий к цене спота, за торговую сессию четверга растерял в цене почти 10%, подешевев к концу торгов до примерно 496 долларов за тысячу кубометров. В моменте он падал до отметки в 483 доллара за тысячу кубометров.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа. В конце июля компания говорила, что "Северный поток 2" построен уже на 99%.
https://1prime.ru/Financial_market/20210819/834486742.html