МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи во втором квартале 2021 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%, до 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении биржи. Индекс Мосбиржи установил исторический максимум вопреки внешнему негативу

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 1,5%, до 6,43 миллиарда рублей. Операционные доходы во втором квартале выросли в годовом выражении на 9,7%, до 13,196 миллиарда рублей, операционные расходы — на 19,5%, до 4,944 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 3,9%, до 9,67 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA увеличилась на 3,4%, до чуть более 9 миллиардов рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA снизилась на 4,2 процентного пункта — до 68,2%.