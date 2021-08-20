МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций, а также ослабления рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится на следующей неделе на 0,9% — до 3803 пунктов, РТС – на 1,4%, до 1604 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется около 66 долларов за баррель, курс евро на форексе – около 1,165 доллара.

Курс доллара поднимется на 25 копеек — до 74,65 рубля, евро — на 30 копеек, до 87,2 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Одним из ключевых событий предстоящей недели станет симпозиум ФРС США в Джексон-Хоуле. Рынки с тревогой ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, рассчитывая узнать подробности по планам сворачивания стимулирующих мер.

"Негативным фактором выступает приближение симпозиума в Джексон-Хоуле (26-28 августа), в ходе которого представители регулятора могут пролить свет на сроки начала сворачивания программ выкупа. Пока у инвесторов есть устойчивые опасения, что ФРС приступит к этому уже с октября, а значит, принять решение может на ближайшем, сентябрьском заседании (21-22 сентября)", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Вероятно, Федрезерв начнет готовить рынки к скорому ужесточению монетарной политики. ФРС может однозначно намекнуть, что по итогам сентябрьского заседания начнет сокращать объемы покупок в рамках программы количественного смягчения… что в условиях слабой статистики по пандемии в США может вызвать неоднозначную реакцию рынков", — соглашается Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Очевидно, что доходность базовых активов и курс доллара вырастут при таком сценарии. Это, в свою очередь, окажет давление на большинство активов товарно-сырьевых рынков и на развивающиеся рынки, отмечает аналитик.

Неделя начнется с публикации предварительных PMI по Европе и США, в среду выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США, а в пятницу — по расходам и доходам американцев, а также ключевой ценовой инфляционный индикатор ФРС — РСЕ, напоминает Локтюхов.

Нефтяной рынок будет в минорном настроении, — торги буду проходить намного ниже уровня 70 долларов за баррель, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Скорее всего, к росту нефть вернется во второй половине сентября, предполагает он.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЕТ

В условиях тревожного ожидания новостей из Джексон-Хоула спрос на рисковые активы на следующей неделе может быть пониженным, отмечает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". Рубль ушел вниз после месячной стабилизации, почуяв жесткость ФРС

"Это негативно скажется на рубле. Впрочем, потенциал к небольшому снижению в рамках коррекции у курса доллара остается. Поддержкой рублю может выступить налоговый период, в рамках которого компании-экспортеры усилят продажу валютной выручки для уплаты налогов. Ожидаем, что на неделе курс будет находиться в диапазоне 73,75–75 рублей за доллар", — говорит она.

На динамику курса рубля на следующей неделе может повлиять и геополитика, считает в свою очередь Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Традиционно наиболее чутким барометром геополитического фона будет рубль. В частности, ближе к концу месяца в информационном поле может активизироваться украинская тема в свете предстоящей 31 августа встречи президентов Байдена и Зеленского", — отметил он.

Александр Осин из компании "Фридом Финанс" также ожидает снижения курса рубля к доллару и евро на фоне повышения оценочных инвестиционных рисков по российской валюте.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Повышенная нервозность на российском фондовом рынке может сохраниться на негативном внешнем фоне, предполагают аналитики.

"Мы опасаемся локального ухода индекса Мосбиржи в зону 3750-3800 пунктов, способной выступить поддержкой рынку", — прогнозирует Локтюхов.

В то же время аналитик надеется, что фундаментальная привлекательность российского фондового рынка и ограниченный потенциал снижения нефтяных котировок сгладят негативное влияние внешнего фона и позволят индексу Мосбиржи удержаться выше 3800 пунктов.

Осин ожидает, что российский и американский фондовые рынки продолжать снижаться.

"Мы ожидаем продолжения коррекции на мировых фондовых площадках, однако большую часть недели торги буду достаточно спокойными, и в целом рынки не понесут больших потерь. Скорее всего, снижение основных индексов будет в пределах 1,5-2%. К концу недели может быть небольшой отскок на фоне словесных интервенций и накопления некоторой массы позитивных новостей", — говорит Манько.

В свою очередь, Алексей Скабалланович из "Регион Эссет Менеджмент" ожидает, что на следующей неделе падение цен на нефть прекратится, в связи с чем вероятен рост на российском рынке. Отсутствие плохих новостей вытолкнет отечественные индексы к новым максимумам, полагает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Менее ликвидные бумаги с новостной поддержкой на следующей неделе могут выглядеть лучше рынка, считает Локтюхов.

"В частности, мы неплохо смотрим на "Детский Мир", производителей драгметаллов ("Полюс", Polymetal) и "фишки" электроэнергетики ("Русгидро", "Интер РАО", ФСК "ЕЭС", "Россети"), которые представят финотчетность, ожидаемую неплохой", — говорит он.

Осин считает, что в роли защитных активов могут выступить бумаги потребительского сектора, финансов, металлургии и добычи (за счет сегмента драгметаллов), а также, традиционно для последних кварталов, химии и нефтехимии.