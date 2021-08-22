МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Существует несколько хороших способов избавиться от импульсивности при принятии важных финансовых решений, пишет РБК, ссылаясь на мнения аналитиков. Эксперт перечислил правила езды по трассе, которые могут спасти вам жизнь

Исследование онлайн-сервиса MagnifyMoney среди 1,1 тысячи инвесторов продемонстрировало, что 66% опрошенных жалеют об эмоциональных сделках, рассказало издание. При этом в компании отметили, что большинство респондентов были представителями молодого поколения.

Как успокоиться во время обвала рынка

Инвестору, мечтающему об успешной карьере, нужно привыкнуть к падениям фондового рынка, считает доцент университета Крейтона Брэд Клонц. Фондовый рынок многое пережил — "теракт 11 сентября, крах 1987 года, глобальный экономический кризис 2008 года", добавил он.

"Если вы испытываете негативные эмоции — панику, волнение, страх, — постарайтесь отсрочить время инвестиции и успокоиться. Цель в том, чтобы разделить во времени ваше побуждение к действию и само действие", — посоветовал специалист.

По мнению психолога, разговор с коллегой или финансовым консультантом поможет вернуть холодный рассудок.

Страх стать аутсайдером

На Западе появился акроним FOMO, который можно расшифровать как "страх упущенной выгоды". Среди примеров FOMO — покупка "мемных" акций или биткоина на взлете. В такой ситуации трейдер боится остаться "за бортом", когда коллеги получают рекордную прибыль.

Нужно различать инвестирование на основе фундаментальных показателей и спекуляции, рассуждает директор по поведенческой науке в Morningstar Сара Ньюкоум. Игроку, по ее словам, необходимо осознать опасность непродуманных решений.

Спекуляции основаны на "прихотях стада или новостных циклах. Когда вы играете на бирже, вы должны убедиться, что не спекулируете деньгами, которые не можете позволить себе потерять", сказала Ньюкоум.