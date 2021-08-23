МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 47,4 43,5 (факт)
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 58 57,3
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 56,8 57
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 65,9 65
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 61,8 61
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 62,8 62
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 60,2 59,7
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 59,8 59,8
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август) 59,2  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 60,4  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 59,6  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август) 17  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 63,4 62
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август) 59,9  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август) 59,9  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль) 1,4%  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль) 5,86 млн 5,84 млн
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB МКБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB РуссНефть — СД (о подготовке и проведении ВОСА)    