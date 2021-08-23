События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 августа
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|47,4
|43,5 (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|58
|57,3
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|56,8
|57
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|65,9
|65
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|61,8
|61
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|62,8
|62
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|60,2
|59,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|59,8
|59,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (август)
|59,2
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|60,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|59,6
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (август)
|17
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|63,4
|62
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (август)
|59,9
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (август)
|59,9
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июль)
|1,4%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (июль)
|5,86 млн
|5,84 млн
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Акрон — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|МКБ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|РуссНефть — СД (о подготовке и проведении ВОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20210823/834507881.html