ВАШИНГТОН, 23 авг — ПРАЙМ. Биржи США выросли на макростатистике, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,61% до 35335,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,16%, до 14942,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,85%, до 4479,53 пункта.

По итогам предыдущей недели ключевые американские индексы снизились на общем негативном фоне. Инвесторов беспокоили риски, которые представляет возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом в мире. Кроме того, влияние оказал и протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, где регулятор обозначил возможность более скорого сворачивания стимулирования.

Трейдеры в понедельник также обратили внимание на макростатистику. Так, количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июле выросло на 2% по сравнению с пересмотренным показателем июня – до 5,99 миллиона. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя.