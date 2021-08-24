МОСКВА, 24 авг — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в понедельник выросли, отчасти ввиду ослабления доллара США, которое позволило ценам на драгоценный металл подняться выше ключевой отметки 1800 долларов за унцию впервые за более чем 14 дней.

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"Кардинальное изменение курса доллара и склонности инвесторов к риску оказало поддержку ценам на золото и другие металлы в начале торговой недели. В то же время рост числа новых случаев заражения дельта-штаммом по-прежнему угрожает мировой экономике. В свою очередь, данные опасения стимулируют бегство в более качественные активы, такие как золото", — сообщили аналитики Zaner.

Однако рост рынка акций при снижении котировок казначейских облигаций и ослаблении доллара не позволяет золоту в полной мере реализовать свой потенциал в качестве актива-убежища в начале недели, уточнили в Zaner. "По крайней мере в ближайшие две сессии, цены на золото и серебро могут не реагировать на перспективы сворачивания программы стимулирования в США до начала симпозиума в Джексон-Хоул…", — предположили в Zaner.

Декабрьские фьючерсы на золото закрылись с повышением на 22,30 доллара, или 1,3%, по 1806,30 доллара за унцию. Котировки наиболее активно торгующихся контрактов впервые с 6 августа поднялись выше 1800 долларов за унцию, согласно данным FactSet. По итогам прошлой недели цены на драгоценный металл выросли на 0,3%, продемонстрировав рост по итогам второй недели кряду.

Золото дорожает перед началом симпозиума в Джексон-Хоул, на котором глава ФРС США Джером Пауэлл может подать сигнал о предполагаемом сокращении программы покупки казначейских облигаций и облигаций с ипотечным покрытием. Ранее эта программа оказала поддержку финансовым рынкам в разгар пандемии весной 2020 года.

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"Почему симпозиум в Джексон-Хоул важен? Трейдеры на рынке золота, а также инвесторы на фондовом рынке и рынке облигаций ожидают новых сигналов относительно временных рамок, которых собирается придерживаться ФРС США при сворачивании (программы стимулирования)", — отметил Карло Альберто де Каса, рыночный аналитик Kinesis.

"Сигналы о мягкой денежно-кредитной политике могут способствовать продолжению роста цен на золото, а скорое начало процесса сворачивания будет рассматриваться в качестве потенциально негативного фактора для цен на драгоценный металл", — уточнил аналитик.

Ослабление доллара оказало дополнительное повышательное давление на котировки золота. Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара против корзины других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,3%.

Ослабление американской валюты делает деноминированные в долларах активы, такие как золото, более привлекательными для держателей других валют.

Стремительный рост котировок золота в понедельник не был обусловлен лишь падением доллара, заявил Эдриан Эш, директор по исследованиям в BullionVault. "Цены на золото в евро и японской иене тоже достигли многолетних максимумов. Цены в британских фунтах теперь на 8,0% превышают отметки, достигнутые в результате августовского обвала", — отметил он.

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Эксперт выделил следующие ключевые драйверы для цен: решение Резервного банка Новой Зеландии на прошлой неделе отложить повышение процентных ставок из-за вспышки дельта-штамма коронавируса и комментарии президента Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана о том, что он может переосмыслить свои призывы к сворачиванию QE. "Симпозиум в Джексон-Хоул наверняка подтвердит, что центральные банки по всему миру стали более склонны к сохранению мягкой денежно-кредитной политики, и это будет оказывать поддержку ценам на золото, поскольку долгосрочные процентные ставки будут еще сильнее отставать от темпов инфляции, а реальная стоимость наличных денег станет уменьшаться еще быстрее", — добавил Эш.

Котировки золота частично утратили прирост после выхода данных, показавших, что рост деловой активности в США в августе замедлился уже третий месяц подряд. Тем не менее, потом цены вновь перешли к подъему.

Опубликованный в понедельник индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США, рассчитываемый IHS Markit, в августе снизился до 55,2 против 59,9 в июле.

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Сентябрьские фьючерсы на серебро выросли в цене на 54 цента, или около 2,4%, до примерно 23,66 доллара за унцию. По итогам прошлой недели серебро подешевело на 2,8%.

Сентябрьские контракты на медь закрылись с повышением на 2,4%, по 4,24 доллара за фунт.

Октябрьские фьючерсы на платину выросли в цене на 2,0%, до 1014,10 доллара за унцию.

Сентябрьские контракты на палладий сильно подорожали – на 4,8%, до 2385,10 доллара за унцию, частично отыграв потери после падения на протяжении пяти сессий подряд.

Фондовые индексы США продолжают восстановление, начавшееся на прошлой неделе. Вероятно, это "уменьшит заинтересованность в продаже" палладия, сообщили аналитики Zaner. В то же время на рынках ждут разочаровывающих экономических данных КНР, поскольку там бушует дельта-штамм, и "окончательно низвергнуть медведей с пьедестала будет сложно, если ралли на фондовых рынках не продолжится", — уточнили в Zaner.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ