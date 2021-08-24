МОСКВА, 24 авг — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото в понедельник выросли, отчасти ввиду ослабления доллара США, которое позволило ценам на драгоценный металл подняться выше ключевой отметки 1800 долларов за унцию впервые за более чем 14 дней. Добыча Pemex упала после аварии в Мексиканском заливе

"Кардинальное изменение курса доллара и склонности инвесторов к риску оказало поддержку ценам на золото и другие металлы в начале торговой недели. В то же время рост числа новых случаев заражения дельта-штаммом по-прежнему угрожает мировой экономике. В свою очередь, данные опасения стимулируют бегство в более качественные активы, такие как золото", — сообщили аналитики Zaner.

Однако рост рынка акций при снижении котировок казначейских облигаций и ослаблении доллара не позволяет золоту в полной мере реализовать свой потенциал в качестве актива-убежища в начале недели, уточнили в Zaner. "По крайней мере в ближайшие две сессии, цены на золото и серебро могут не реагировать на перспективы сворачивания программы стимулирования в США до начала симпозиума в Джексон-Хоул…", — предположили в Zaner.

Декабрьские фьючерсы на золото закрылись с повышением на 22,30 доллара, или 1,3%, по 1806,30 доллара за унцию. Котировки наиболее активно торгующихся контрактов впервые с 6 августа поднялись выше 1800 долларов за унцию, согласно данным FactSet. По итогам прошлой недели цены на драгоценный металл выросли на 0,3%, продемонстрировав рост по итогам второй недели кряду.

Золото дорожает перед началом симпозиума в Джексон-Хоул, на котором глава ФРС США Джером Пауэлл может подать сигнал о предполагаемом сокращении программы покупки казначейских облигаций и облигаций с ипотечным покрытием. Ранее эта программа оказала поддержку финансовым рынкам в разгар пандемии весной 2020 года. Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

"Почему симпозиум в Джексон-Хоул важен? Трейдеры на рынке золота, а также инвесторы на фондовом рынке и рынке облигаций ожидают новых сигналов относительно временных рамок, которых собирается придерживаться ФРС США при сворачивании (программы стимулирования)", — отметил Карло Альберто де Каса, рыночный аналитик Kinesis.

"Сигналы о мягкой денежно-кредитной политике могут способствовать продолжению роста цен на золото, а скорое начало процесса сворачивания будет рассматриваться в качестве потенциально негативного фактора для цен на драгоценный металл", — уточнил аналитик.

Ослабление доллара оказало дополнительное повышательное давление на котировки золота. Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара против корзины других основных валют, на момент написания статьи снизился на 0,3%.

Ослабление американской валюты делает деноминированные в долларах активы, такие как золото, более привлекательными для держателей других валют.

Стремительный рост котировок золота в понедельник не был обусловлен лишь падением доллара, заявил Эдриан Эш, директор по исследованиям в BullionVault. "Цены на золото в евро и японской иене тоже достигли многолетних максимумов. Цены в британских фунтах теперь на 8,0% превышают отметки, достигнутые в результате августовского обвала", — отметил он. Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

Эксперт выделил следующие ключевые драйверы для цен: решение Резервного банка Новой Зеландии на прошлой неделе отложить повышение процентных ставок из-за вспышки дельта-штамма коронавируса и комментарии президента Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана о том, что он может переосмыслить свои призывы к сворачиванию QE. "Симпозиум в Джексон-Хоул наверняка подтвердит, что центральные банки по всему миру стали более склонны к сохранению мягкой денежно-кредитной политики, и это будет оказывать поддержку ценам на золото, поскольку долгосрочные процентные ставки будут еще сильнее отставать от темпов инфляции, а реальная стоимость наличных денег станет уменьшаться еще быстрее", — добавил Эш.

Котировки золота частично утратили прирост после выхода данных, показавших, что рост деловой активности в США в августе замедлился уже третий месяц подряд. Тем не менее, потом цены вновь перешли к подъему.

Опубликованный в понедельник индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг США, рассчитываемый IHS Markit, в августе снизился до 55,2 против 59,9 в июле. На Украине рассматривают введение новых санкций против России

Сентябрьские фьючерсы на серебро выросли в цене на 54 цента, или около 2,4%, до примерно 23,66 доллара за унцию. По итогам прошлой недели серебро подешевело на 2,8%.

Сентябрьские контракты на медь закрылись с повышением на 2,4%, по 4,24 доллара за фунт.

Октябрьские фьючерсы на платину выросли в цене на 2,0%, до 1014,10 доллара за унцию.

Сентябрьские контракты на палладий сильно подорожали – на 4,8%, до 2385,10 доллара за унцию, частично отыграв потери после падения на протяжении пяти сессий подряд.

Фондовые индексы США продолжают восстановление, начавшееся на прошлой неделе. Вероятно, это "уменьшит заинтересованность в продаже" палладия, сообщили аналитики Zaner. В то же время на рынках ждут разочаровывающих экономических данных КНР, поскольку там бушует дельта-штамм, и "окончательно низвергнуть медведей с пьедестала будет сложно, если ралли на фондовых рынках не продолжится", — уточнили в Zaner.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ