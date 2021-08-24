МОСКВА, 24 авг — Dow Jones. Американские фондовые индексы в понедельник выросли при поддержке технологического сектора и после полного утверждения вакцины Pfizer Inc. от COVID-19.

Индекс S&P 500 добавил 37,86 пункта, или 0,9%, достигнув 4479,53 пункта. Подписан приказ об информировании россиян о будущей пенсии

Nasdaq Composite набрал 227,99 пункта, или 1,5%, закрывшись на рекордной отметке 14942,65 пункта. Индекс демонстрировал рост более чем на 1,0% по итогам трех дней подряд, что наблюдалось впервые с предыдущего подобного трехдневного периода 3-5 апреля.

Dow Jones Industrial Average вырос на 215,63 пункта, или 0,61%, до 35335,71 пункта.

Регуляторы США в понедельник полностью утвердили вакцину Pfizer и BioNTech от коронавируса. Многие представители органов здравоохранения и эксперты по вакцинам надеются, что теперь многие сомневающиеся люди решатся на прививку. Акции Pfizer подорожали на 2,5%, бумаги BioNTech подскочили на 9,6%. Россиян научили, как получить настоящую выгоду от акций в супермаркете

"Многие полагают, что [одобрение вакцины] существенно ускорит вакцинацию, особенно в штатах и группах населения, которые в этом плане отстают", – отметил Джо Амато, инвестиционный директор Neuberger Berman.

Внимание инвесторов также приковано к ежегодному экономическому симпозиуму ФРС, который пройдет позднее на этой неделе. Участники рынка ждут намеков на сроки потенциального сворачивания покупок облигаций. В то же время усугубляющиеся опасения насчет того, что повышенные уровни заболеваемости коронавирусом могут привести к замедлению восстановления мировой экономики, на прошлой неделе вызвали спад на рынках акций. Президент ФРС-Даллас Роб Каплан в пятницу сообщил, что может пересмотреть свою позицию относительно незамедлительного начала сворачивания программы покупок активов, если распространение нового штамма коронавируса замедлит рост экономики США.

"Если появятся какие-либо признаки замедления экономики США, центробанк не будет сворачивать стимулирующие программы, – считает Майкл Хьюсон, старший рыночный аналитик CMC Markets. – Между заявлениями о возможном сворачивании и фактическими действиями лежит длинный путь".

Акции операторов такси колеблются после того, как судья в Калифорнии заявил, что попытки компаний относить своих водителей к независимым подрядчикам, а не сотрудникам, противоречат конституции. Акции Uber Technologies прибавили 2,7%, бумаги Lyft повысились на 2,9%. Пользователей предупредили, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi

Что касается макроданных, продажи на вторичном рынке жилья США в июле приятно удивили рынок. Экономисты ожидали умеренного отката после роста цен до рекордных уровней в июне.

Предварительные индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы и сектора услуг США за август не оправдали ожидания экономистов. Аналогичные данные в Австралии указали на ослабление активности на фоне ужесточения ограничений в связи с COVID-19. В Японии и еврозоне экономические индикаторы оказались ниже ожиданий экономистов.

"Сложно сохранять слишком пессимистичные ожидания относительно рынка, когда экономика продолжает двигаться вперед, а тренды корпоративной прибыли по-прежнему вызывают восхищение", — сказал Кит Лернер, главный рыночный стратег Truist Advisory Services.

Экономисты Goldman Sachs из-за влияния штамма "дельта" понизили прогноз роста реального ВВП США на 2021 год до 6%.

"Этот рынок не хочет снижаться. Он хочет продолжать рост, что воодушевляет, – указала Сэнди Брагар, управляющий директор Aspiriant. – Однако это также вызывает беспокойство, поскольку с нашей точки зрения рынок немного опередил экономику". Эксперт рассказал, есть ли валюта, которая до сих пор обеспечена золотом

Доходность 10-летних американских гособлигаций опустилась с пятничных 1,259% до 1,254%.

Цены на нефть восстановились, и баррель марки Brent подорожал на 5,5% до 68,75 доллара, что является самым масштабным однодневным ростом с марта.

Биткоин впервые с мая превысил отметку 50 000 долларов. На момент написания обзора он торговался около 50 250 долларов, что на 3% выше уровня, зафиксированного на закрытии бирж США в пятницу. PayPal в понедельник расширила свой криптовалютный сервис и запустила его в Великобритании, позволив британским клиентам покупать, держать и продавать на своей платформе такие цифровые активы, как биткоин.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 0,7%.

В Азии ведущие фондовые индексы по итогам сессии выросли. Shanghai Composite набрал 1,5%, а Hang Seng – 1,1%.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ