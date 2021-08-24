2021-08-24T09:33:37+03:00
2021-08-24T09:33:37+03:00
2021-08-24T09:33:37+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210824/834516688.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 августа
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Ожидаемые во вторник, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 9:00
EUR
Германия — ВВП (г/г)... ПРАЙМ, 24.08.2021
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (2кв2021)
|-3,4%
|9,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|-1,8%
|1,6% (факт)
|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|
|
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июль)
|676 тыс
|700 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июль)
|-6,6%
|3%
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,163 млн барр
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|
|
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Полюс — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Полюс — СД (рекоменд. по див-дам за 1П2021)
|240,18 (1П2020) + 387,15 (фин) — див-д 2020
|