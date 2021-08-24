Курс доллара перешел к снижению к евро в ожидании сигналов от ФРС США
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании подсказок Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей политики регулятора, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару растёт до 1,1760 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1743 доллара; днем доллар дорожал к евро. Курс доллара к иене увеличивается до 109,69 иены за доллар со 109,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом снижается на 0,14%, до 92,83 пункта.
Симпозиум в Джексон-Хоуле, в рамках которого выступит глава ФРС США Джером Пауэлл, пройдёт с четверга по субботу. Рынки надеются получить более точные сведения о сроках начала сворачивания стимулирующих мер.
Аналитики Commerzbank полагают, что курс доллара может упасть, если Пауэлл в своей речи на симпозиуме будет "более осторожен, чем на предыдущем заседании Федрезерва". В противном случае американская валюта может еще больше укрепиться.
"Если ничего подобного не поступит от Пауэлла, курс евро к доллару может снова быстро упасть ниже отметки 1,17 доллара", — считает аналитик банка Антье Прэфке (Antje Praefcke), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
Тем временем с учётом таких ожиданий вышедшая ранее макростатистика не смогла поддержать доллар, хотя продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 708 тысяч.
https://1prime.ru/Financial_market/20210824/834521946.html