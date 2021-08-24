МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро во вторник вечером, инвесторы находятся в ожидании подсказок Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей политики регулятора, свидетельствуют данные торгов. Политика вмешается. На что пойдут миллиарды от МВФ для России

По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару растёт до 1,1760 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1743 доллара; днем доллар дорожал к евро. Курс доллара к иене увеличивается до 109,69 иены за доллар со 109,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом снижается на 0,14%, до 92,83 пункта.

Симпозиум в Джексон-Хоуле, в рамках которого выступит глава ФРС США Джером Пауэлл, пройдёт с четверга по субботу. Рынки надеются получить более точные сведения о сроках начала сворачивания стимулирующих мер.

Аналитики Commerzbank полагают, что курс доллара может упасть, если Пауэлл в своей речи на симпозиуме будет "более осторожен, чем на предыдущем заседании Федрезерва". В противном случае американская валюта может еще больше укрепиться.

"Если ничего подобного не поступит от Пауэлла, курс евро к доллару может снова быстро упасть ниже отметки 1,17 доллара", — считает аналитик банка Антье Прэфке (Antje Praefcke), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Тем временем с учётом таких ожиданий вышедшая ранее макростатистика не смогла поддержать доллар, хотя продажи новых домов в США в июле увеличились на 1% по сравнению с пересмотренным показателем июня, до 708 тысяч.