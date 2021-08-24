МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос во вторник на фоне роста рынка нефти и выхода его на ключевой уровень 70 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных торгов. Политика вмешается. На что пойдут миллиарды от МВФ для России

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,15%, до 3888,87 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1660,9 пункта.

Нефть дорожает на 2,6% до 70,2 доллара за баррель сорта Brent.