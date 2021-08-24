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https://1prime.ru/Financial_market/20210824/834522462.html
Российский рынок акций немного повысился на дорожающей нефти
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Российский рынок акций умеренно вырос во вторник на фоне роста рынка нефти и выхода его на ключевой уровень 70 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных торгов. Рублёвый... ПРАЙМ, 24.08.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос во вторник на фоне роста рынка нефти и выхода его на ключевой уровень 70 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,15%, до 3888,87 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,66%, до 1660,9 пункта.
Нефть дорожает на 2,6% до 70,2 доллара за баррель сорта Brent.