МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом во вторник на волне общерыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций немного повысился на дорожающей нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,24%, до 7125,78 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,28%, до 6664,31 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,33%, до 15905,85 пункта.

Росту европейских индексов способствовали оптимистичные настроения на мировых рынках и склонность к риску. Так, нефтяные котировки растут в пределах 2,7%, фондовые биржи Азии во вторник закрылись в плюсе, а американские индексы NASDAQ и S&P 500 в очередной раз обновили исторические максимумы.

Кроме того, аналитики IG, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что повышенное внимание инвесторы проявляют к симпозиуму в Джексон-Хоуле, в рамках которого ожидает выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. По их мнению, трейдеры теперь склоняются к более "голубиному" сценарию, чем изначально предполагалось.

Росту немецкого индекса способствовала и макростатистика. По окончательной оценке, в прошлом квартале ВВП страны вырос на 9,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали, что экономика Германии увеличилась на 9,6%, как показала и предварительная оценка.