Фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом на волне общерыночного оптимизма
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись преимущественно ростом во вторник на волне общерыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,24%, до 7125,78 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,28%, до 6664,31 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,33%, до 15905,85 пункта.
Росту европейских индексов способствовали оптимистичные настроения на мировых рынках и склонность к риску. Так, нефтяные котировки растут в пределах 2,7%, фондовые биржи Азии во вторник закрылись в плюсе, а американские индексы NASDAQ и S&P 500 в очередной раз обновили исторические максимумы.
Кроме того, аналитики IG, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что повышенное внимание инвесторы проявляют к симпозиуму в Джексон-Хоуле, в рамках которого ожидает выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. По их мнению, трейдеры теперь склоняются к более "голубиному" сценарию, чем изначально предполагалось.
Росту немецкого индекса способствовала и макростатистика. По окончательной оценке, в прошлом квартале ВВП страны вырос на 9,8% в годовом выражении. Аналитики ожидали, что экономика Германии увеличилась на 9,6%, как показала и предварительная оценка.
https://1prime.ru/Financial_market/20210824/834522499.html