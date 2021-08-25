МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду символически снизился по индексу Мосбиржи, не найдя факторов роста, и сильнее по РТС – за счёт ослабления рубля к доллару, следует из данных торгов. Рубль слабеет на замедлении роста цен на нефть

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,06%, до 3886,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,44%, до 1653,56 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.30 мск растёт на 28 копеек, до 74,01 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 87,05 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,75%, до 70,94 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в коррекционном минусе, не получив значимых внешних и внутренних сигналов", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

"Инвесторы затаились на фоне ожидания встречи глав ФРС в конце текущей недели", — добавляет Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Депозитарные расписки Qiwi, обвалившись в цене почти на 8% — до 657 рублей, обновили тем самым исторический минимум на новостях о назначении единым центром учета переводов ставок букмекерских контор НКО "Мобильная карта". Ранее Qiwi заявляла, что тоже хочет стать единым центром учета ставок букмекерских контор и что подала соответствующую заявку. В сообщении компании отмечалось, что если Qiwi не сможет обеспечить себе активную роль в этой сфере, то это негативно скажется на ее бизнесе.

К закрытию основных торгов расписки Qiwi подешевели на 6,39%.

Также в лидерах снижения котировок оказались префы "Россетей" (-2,3%), акции Petropavlovsk (-1,59%), расписки X5 (-1,55%), расписки "Русагро" (-1,22%) и префы "Сургутнефтегаза" (-1,2%).

В лидерах же роста оказались префы "Мечела", прибавив 11,22%. Бумаги компании продолжали расти перед ожиданием публикации финансовых результатов за полугодие в пятницу, отмечает Головинов.

Также в лидерах роста – акции "Акрона" (+6,86%), акции "Распадской" (+4,94%), ММК (+3,16%), АФК "Система" (+2,82%) и акции "Интер РАО" (+2,67%).

"Акции "Акрона" подскочили до максимума с конца июля на фоне проведения совета директоров и новостей о намерении дать рекомендации по дивидендам до 8 сентября. При этом компания еще в понедельник представила сильные финансовые результаты за первое полугодие", — указывает Кожухова.

"Детский мир" опубликовал положительные финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2021 года… Мы положительно оцениваем результаты компании, они оказались сильнее ожидаемых во многом за счет роста цифровых продаж и выхода на полную мощность действующих магазинов. Рекомендуем "покупать" бумаги ритейлера, наш целевой ориентир – 162 рубля за акцию, потенциал роста 17% от текущей цены", — добавляет Людмила Теличко из Промсвязьбанка.

Впрочем, к закрытию торгов акции "Детского мира" поднялись в цене на скромные 0,45%.

ТМК в свою очередь представила "интригующие" финансовые результаты за полугодие, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Они положительно оценивают результаты компании и дают новый целевой ориентир – 120 рублей за акцию.

Акции ТМК к закрытию основных торгов подорожали на 1,1%. Ставка по вкладам в топ-10 банков России достигла максимума с 2019 года

ПРОГНОЗЫ

"На данный момент снижение проходит в рамках коррекции, а положение выше поддержек все еще позволяет рассчитывать на возвращение к предыдущим максимумам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3840-3930 пунктов", — говорит Кожухова.

По мнению Александра Бахтина из компании "БКС Мир инвестиций", в четверг преимущественно нейтральная картина торгов может сохраниться.

"Симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, борьба Brent за уровень 70 долларов за баррель, вирусные сводки, геополитика и экономическая статистика останутся в фокусе внимания инвесторов. Завтра станут известны индекс потребительского климата Германии (Gfk) на сентябрь и оценка ВВП США за второй квартал 2021 года", — говорит он.

По его ожиданиям, индекс Мосбиржи в четверг может торговаться в пределах 3845-3915 пунктов.