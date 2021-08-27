Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе демонстрировал разнонаправленные колебания в достаточно узком коридоре (около 1 рубля). При этом к завершению недели она обновила локальные максимумы к доллару. В итоге валюта США подошла к нижней границе недельного диапазона (73,6 рубля), а евро остался в его середине (86,8 рубля) – на фоне роста евроввалюты на форексе в район 1,18 доллара.

Основным курсообразующим фактором для рубля в исследуемый период стали ожидания инвесторами более четких сигналов от ФРС США о перспективах денежно-кредитной политики (ДКП) с симпозиума в Джексон-Хоул, а также сами заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла, давшие надежду на сохранение "мягкой" ДКП финансового регулятора.

Рынок нефти рывком вернулся на максимумы с начала августа, добавив в весе около 11% за первые три дня недели. После этого он консолидировался выше ключевого уровня 70 долларов за баррель сорта Brent. Это поддержало курс рубля.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 70 копеек до уровня 73,6 рубля, евро – на 10 копеек до 86,8 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом за неделю понялась выше 5,25 тысячи против 4,9 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль начал рабочую неделю неопределенной динамикой против доллара и евро, однако затем пошел вверх на фоне попыток рынка нефти вернуться, для начала, выше ключевой отметки 65 долларов за баррель сорта Brent, а затем направиться к психологически значимой отметке 70 долларов и даже выше.

"Черное золото" отыгрывало новости об отсутствии новых случаев заболевания ковидом в пределах Китая (не считая завезенных из-за рубежа). Между тем, Китай – один из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

Пик налоговых выплат в РФ, приходившийся на завершающуюся неделю, по традиции повысил спрос на рублевую ликвидность и соответственно поддержал валюту РФ. Всего банки в августе переводили более 2 триллионов рублей в госбюджет, оценили эксперты.

Однако в середине недели игроки рынка "черного золота" после выхода данных минэнерго США о недельной динамике запасов углеводородов в стране зафиксировали позиции, открытые в расчете на рост. Это притормозило и рост курса рубля.

В частности, запасы дистиллятов выросли на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 138,5 миллиона баррелей, в то время как прогнозировался их рост на 0,27 миллиона баррелей. А коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 августа, снизились на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 432,6 миллиона баррелей.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в режиме повышенной волатильности. Так, коррекция котировок нефти вниз после роста более чем на 10% поддержала давление и на рубль.

Инвесторы также обратили внимание на ужесточение риторики представителей ФРС США. В частности, на начавшемся симпозиуме в Джексон-Холле президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что экономика США показывает достаточно хорошую динамику для того, чтобы ФРС как можно раньше начала сворачивать стимулирующие меры. Наряду с "ястребиными" комментариями падению спроса на риск и давлению на рубль способствовали сообщения о взрывах в Кабуле после поспешного ухода из Афганистана войск США.

Однако в пятницу глава ФРС Джером Пауэлл расставил все по своим местам, заявив о приверженности к мягкой ДКП. Он не назвал конкретных сроков сворачивания мер поддержки американской экономики в условиях, когда восстановление макропоказателей сочетается с новым всплеском COVID-19.

Он также подтвердил, что выступал на июльском заседании регулятора за сокращение объемов выкупа активов уже в этом году, но прошедший со встречи месяц ознаменовался не только улучшением ситуации с занятостью, но и распространением "дельта"-штамма коронавируса.

Пауэлл заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.

Таким образом, спрос на рублевый госдолг, скорее всего останется достаточно высоким, что поддержит курс российской валюты. Так, Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 106,9 миллиарда рублей (по номиналу) при общем спросе в 185,3 миллиарда. В условиях мягкой ДКП США валюта РФ, как и другие сырьевые и "развивающиеся валюты" имеет шансы на продолжение роста.